Анастасия Лях .6 марта, 2021 8

В сети прошел слух (и даже появился логотип), что студия Marvel/ Disney запустила в разработку проект под названием «Мутанты».

Очевидно, что речь о продолжении или ответвлении франшизы «Люди Икс». Напомним, что фильмы этой серии ранее принадлежали студии Fox, но после того как компания стала собственностью студии Уолта Диснея, супергерои-мутанты вернулись под материнское кино Marvel.

Ранее стало известно, что Marvel/ Disney запустила в производство третью часть «Дэдпула», также принадлежавшего Fox. А первые шаги в интеграции фоксовских персонажей в киновселенную MCU состоялись в сериале «ВандаВижен», где роль Ртути исполнил Эван Питерс из «Людей Икс», а не Аарон Джонсон из «Мстителей».