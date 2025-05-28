sonyazhytkova .28 мая, 2025 9

Всесвіт Marvel бере паузу перед вирішальним ударом. Disney офіційно перенесла прем'єри двох масштабних фільмів — "Месники: Судний день" і "Месники: Таємні війни", що мали об'єднати культових героїв і злодіїв кіновсесвіту.

— "Судний день" тепер стартує 18 грудня 2026 року, зміщуючись на сім місяців від первісної дати (1 травня 2026).

— А продовження — "Таємні війни" — 17 грудня 2027 року, замість раніше запланованого 7 травня.

Ці зміни стали частиною масштабного перегляду кінотеатрального календаря Disney. Компанія не лише відклала вихід "Месників", а й повністю прибрала кілька неанонсованих проєктів Marvel. Наприклад, з графіка зник фільм, запланований на 13 лютого 2026 року, а дати 6 листопада 2026-го та 5 листопада 2027-го тепер зарезервовані лише як "фільми Disney", без уточнення.

Цікаво, що обидві частини "Месників" виходитимуть у передсвятковий період — той самий, що свого часу допоміг "Людині-павуку: Додому шляху нема" зібрати $1,9 мільярда у 2021 році.

У 2026-му Marvel представить лише два фільми: "Судний день" і "Людина-павук: Новий день" від Sony. Між "Фантастичною четвіркою: Перші кроки" (липень 2025) і поверненням Тома Голланда (липень 2026) мине понад рік — найдовша перерва MCU з часів пандемії.

А на горизонті — справжній супергеройський шквал. Роберт Дауні-молодший повертається, але не в ролі Тоні Старка, а як лиховісний Доктор Дум. До подій "Судного дня" та "Таємних війн" також долучаться герої з "Громовержців", "Фантастичної четвірки" і навіть "Люди Ікс", включно з Патріком Стюартом і Ієном Маккелленом.

Так, Marvel бере паузу — але лише для того, аби зібрати сили. Бо коли вони знову зійдуться — удар буде масштабним, як ніколи. Готуйтесь, Всесвіт. Месники повертаються.

Джерело: Variety