sonyazhytkova .11 августа, 2024 5

Фільм "Дедпул та Росомаха" продовжує вражати, офіційно перетнувши позначку в $1 мільярд на світовому кінопрокаті цього вікенду.

На даний момент загальний прибуток стрічки склав понад $1,029 мільярда, з яких $535,2 мільйона було зібрано на міжнародному ринку, а $494,3 мільйона - на території США.

Цей успіх робить третій фільм франшизи, з Раяном Рейнольдсом і Г’ю Джекманом у головних ролях, другою R-рейтингованою стрічкою в історії американського кіно, яка досягла такого показника. Першим був "Джокер" 2019 року. Очікується, що до кінця тижня "Дедпул та Росомаха" перевершить касові збори "Джокера" в $1,079 мільярда, ставши найприбутковішим R-рейтингованим фільмом усіх часів.

Зазначимо, що "Дедпул та Росомаха" досяг мільярдного рубежу швидше за "Джокера", незважаючи на те, що останній не мав прокату в Китаї. Це вже другий фільм Disney цього року, який зібрав понад мільярд, після "Думками навиворіт 2", що робить студію єдиною в світі, яка змогла випустити два таких блокбастери поспіль в одному році. Загалом, із 55 фільмів, що коли-небудь перетнули цю позначку, Disney володіє 31, включаючи три від Fox. Marvel Cinematic Universe, яка належить Disney, має у своєму активі 11 мільярдних проєктів, що є найвищим показником серед усіх кіностудій.

Цими вихідними "Дедпул та Росомаха" зберіг позицію найпопулярнішого іноземного фільму в багатьох країнах, включаючи Францію, Німеччину та Італію. За третій тиждень прокату стрічка додала $57,8 мільйона, зменшивши збори на 48%.



Найбільші ринки для фільму: Китай ($54,8 млн), Велика Британія ($54,4 млн), Мексика ($38,2 млн), Австралія ($31,3 млн), Німеччина ($25,5 млн), Франція ($23,6 млн), Бразилія ($22,1 млн), Іспанія ($18,9 млн), Індія ($17,9 млн) і Італія ($15,6 млн).



У форматі IMAX стрічка заробила $78 мільйонів, потрапивши на шосте місце серед фільмів Marvel у цьому форматі.



"Дедпул та Росомаха" продовжує вражати, зібравши $444 мільйони на старті три тижні тому та перетнувши позначку $900 мільйонів уже минулої середи, перевершивши результати попередніх частин.

Джерело: Deadline