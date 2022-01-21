Анастасия Лях .21 января, 2022 1

Актер Энтони Маки, известный ролью Сокола в марвеловских фильмах и сериалах, дебютирует в режиссуре фильмом под названием «Искра», сообщает Deadline.

Это будет исторический байопик, посвященный черной активистке Клодетт Колвин, которая в 1955 году, будучи пятнадцатилетним подростком, отказалась уступить место в автобусе белой пассажирке, и этот акт несогласия с политикой сегрегации в итоге положил начало глобальному движению борьбы американских чернокожих за гражданские права.

Сама Клодетт Колвин, которой сегодня 82, выступит соавтором сценария и консультантом проекта. Главную роль исполнит юная Санийя Сидни, звезда байопика «Король Ричард», которая удостоилась восторгов от критиков за воплощение образа теннисистки Винус Уильямс.