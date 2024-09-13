sonyazhytkova .13 сентября, 2024 8

Студія Sony випустила трейлер фільму "Веном: Останній танець", в якому Едді Брок та його вірний сусід-монстр зустрічають дуже могутнього антогоніста.

Цей новий ворог з космосу обирає для битв досить незвичні локації – наприклад, верхівку реактивного літака. Але, подібно до Бітлджуса, ім'я Кнулла краще не вимовляти вголос.

"Наш дім... знайшов нас", - тривожно говорить Веном до Едді.

"Хто прислав цього монстра?", – запитує Едді.

"Мій творець. У нас є те, що йому потрібне", - відповідає Веном.

Роль вченої у фільмі виконує Джуно Темпл, яка пояснює: "Симбіоти не опинилися тут випадково".

Сценаристка франшизи Келлі Марсел робить свій режисерський дебют у цій кінокартині, яку вона також спродюсувала та написала.

Офіційний синопсис обіцяє напружену боротьбу та ще більше ексцентричного гумору і яскравих сцен: Едді (Том Гарді) та Веном змушені втікати від двох світів, які їх невпинно переслідують. Ситуація стає критичною, і дует опиняється перед вибором, який назавжди змінить їхні долі. Це буде фінальний акт їхньої спільної історії.

У фільмі також з'являться такі зірки, як Чіветель Еджіофор, Ріс Іфанс, Пеггі Лу, Аланна Убах і Стівен Грем.

Прем'єра завершальної частини трилогії відбудеться вже 25 жовтня, і шанувальники з нетерпінням очікують на захопливе закінчення цієї епопеї.

Джерело: Deadline