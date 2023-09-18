Штучний інтелект стає гарячою темою в сучасному Голлівуді. Актор та автор Стівен Фрай, власноруч переконався в цьому, коли його власний голос був використаний у створенні документального фільму.
Під час виступу на фестивалі CogX у Лондоні, Фрай продемонстрував відеоролик, в якому штучний інтелект імітує його голос для наративу історичного документального фільму.
"Я не сказав жодного слова з цього. Це була машина", - наголосив обурений актор.
"Вони використовували моє читання семи томів книг про Гаррі Поттера, і з цього набору даних було створено штучним інтелектом мій голос». Стівен Фрай озвучував книги магічного світу Гаррі Поттера у Великобританії.
"Він може прочитати будь-що, від заклику штурму парламенту, до жорсткої
порнографії, все без мого знання і дозволу. І те, що ви щойно почули, було
зроблено без мого відома. Тож коли я дізнався та відправив це своїм агентам, вони були в шоці - вони не мали жодної уяви, що таке можливо".
Актор який зіграв у фільмах "Госфорд Парк", "V означає Вендетта" і "Автостопом по Галактиці", сказав що поточні страйки є спробою вирішити це
проблемне питання для акторів.
"Технології - це постійний процес", - підкреслив він.
"Штучний інтелект- розвивається швидше, ніж будь-яка інша технологія, яку ми
коли-небудь бачили. Ми стикаємося з новими викликами та можливостями, які
можуть визначити наше майбутнє. В одному ми всі можемо погодитися: це дійсно дивний час для життя".
Джерело: Deadline