Таня Гончаренко .18 сентября, 2023 12

Штучний інтелект стає гарячою темою в сучасному Голлівуді. Актор та автор Стівен Фрай, власноруч переконався в цьому, коли його власний голос був використаний у створенні документального фільму.

Під час виступу на фестивалі CogX у Лондоні, Фрай продемонстрував відеоролик, в якому штучний інтелект імітує його голос для наративу історичного документального фільму.

"Я не сказав жодного слова з цього. Це була машина", - наголосив обурений актор.

"Вони використовували моє читання семи томів книг про Гаррі Поттера, і з цього набору даних було створено штучним інтелектом мій голос». Стівен Фрай озвучував книги магічного світу Гаррі Поттера у Великобританії.

"Він може прочитати будь-що, від заклику штурму парламенту, до жорсткої

порнографії, все без мого знання і дозволу. І те, що ви щойно почули, було

зроблено без мого відома. Тож коли я дізнався та відправив це своїм агентам, вони були в шоці - вони не мали жодної уяви, що таке можливо".

Актор який зіграв у фільмах "Госфорд Парк", "V означає Вендетта" і "Автостопом по Галактиці", сказав що поточні страйки є спробою вирішити це

проблемне питання для акторів.



"Технології - це постійний процес", - підкреслив він.

"Штучний інтелект- розвивається швидше, ніж будь-яка інша технологія, яку ми

коли-небудь бачили. Ми стикаємося з новими викликами та можливостями, які

можуть визначити наше майбутнє. В одному ми всі можемо погодитися: це дійсно дивний час для життя".

Джерело: Deadline