Анастасия Лях .12 февраля, 2020 0

Остроты на награждениях часто в ком-нибудь вызывают обиду. На сей раз недавно прошедшая церемония «Оскар» оскорбила специалистов по визуальным эффектам, пишет Deadline.

Дело в том, что комики Ребел Уилсон и Джеймс Корден, сыгравшие в обруганном и провальном мюзикле «Кошки», вышли вручать награду за лучшие спецэффекты в кошачьих костюмах и пошутили о том, что кому, как не им, понимать важность визуальных эффектов в кино.

Прозвучало это так, будто именно плохие спецэффекты стали причиной критики в адрес «Кошек». И это оскорбило членов Сообщества специалистов по визуальным эффектам, которые заявили (и вполне справедливо), что никакие спецэффекты не способны спасти от провала плохую историю.

Отметим, что «Кошки» стали одним из фаворитов антипремии «Золотая малина» 2020, которая на днях объявила своих номинантов.