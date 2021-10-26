Мать драконов родит ребенка из искусственного чрева
Анастасия Лях
.26 октября, 2021
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На фото: Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов"
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сыграет в фантастическом ромкоме под названием «Капсульное поколение», сообщает Variety.
Фильм расскажет о мире ближайшего будущего, в котором вынашивать ребенка больше не нужно в живом теле, для этого ученые изобрели искусственное чрево, присоединяемое к организму матери. Нью-йоркские супруги Рэйчел и Элви решают прибегнуть к модному прогрессивному методу. Но нетипичная беременность становится испытанием для их отношений.
Партнером Эмилии Кларк выступит звезда «Двенадцати лет рабства» Чиветел Эджиофор. В режиссерском кресле находится франко-американская постановщица Софи Бартез, снявшая «Замерзшие души» с Полом Джаматти и «Мадам Бовари» с Мией Васиковской. Съемки намечены на март 2022.