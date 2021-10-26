Анастасия Лях .26 октября, 2021 6

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сыграет в фантастическом ромкоме под названием «Капсульное поколение», сообщает Variety.

Фильм расскажет о мире ближайшего будущего, в котором вынашивать ребенка больше не нужно в живом теле, для этого ученые изобрели искусственное чрево, присоединяемое к организму матери. Нью-йоркские супруги Рэйчел и Элви решают прибегнуть к модному прогрессивному методу. Но нетипичная беременность становится испытанием для их отношений.