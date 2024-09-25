sonyazhytkova .25 сентября, 2024 9

Нова стрічка заснована на коміксі Тома Кінга "Supergirl: Woman of Tomorrow" 2022 року, який проілюструвала Білкіс Ейвелі. Адаптацією для кіно займалася Ана Ногейра.

За сюжетом коміксу головним антагоністом є Крем із Жовтого Пагорба, який вбиває батька молодої інопланетянки, що змушує Супердівчину втрутитися і зупинити лиходія. Режисером майбутньої стрічки стане Крейг Гіллеспі, якого обрали для постановки чергового розділу першої фази кіновсесвіту DC під назвою "Боги та монстри", що створюють Джеймс Ґанн і Пітер Сафран. Зйомки стартують у Великобританії в січні 2024 року, а прем'єра відбудеться 26 червня 2026 року.

Головну роль Супердівчини виконуватиме Міллі Олкок, відома своєю грою в серіалі "Дім дракона". Після тривалого пошуку саме вона здобула цю роль. Перед дебютом на великому екрані в образі "Ангела неба" акторка також з'явиться в іншому проєкті від DC.

Фільм продюсують Джеймс Ґанн і Пітер Сафран, а виконавчим продюсером виступає Чанталь Нонг, віце-президентка DC.

Джерело: Deadline