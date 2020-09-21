Анастасия Лях .21 сентября, 2020 2

Неожиданной информацией поделился Киану Ривз, который в четвертый раз предстанет на большом экране в роли хакера Нео.

В интервью Би-Би-Си актер рассказал, что четвертая часть культовой научно-фантастической франшизы расскажет историю любви. И это будет центральная сюжетная линия. Ривз отметил, что действие будет логичным продолжением предыдущих событий, произошедших в трилогии, и что будет много экшена, но главной все же станет вдохновляющая лав-стори .

Вряд ли, конечно, речь идет о любви между Нео и Тринити в исполнении Кэрри-Энн Мосс. Хотя кто знает…

Съемки «Матрицы 4», возобновившиеся после карантина, в настоящее время проходят в Берлине. В режиссерском кресле находится Лана Вачовски. Премьера запланирована на 1 апреля 2022 года.