sonyazhytkova .13 сентября, 2024 10

Льюїс Пуллман стикається з вампіром у моторошному трейлері нової екранізації класичної історії 1975 року від легендарного майстра жахів.

Режисером стрічки виступив Гарі Дауберман, відомий за роботою над франшизою "Воно".

За сюжетом, письменник Бен Мірс, у виконанні Льюїса Пуллмана, повертається до рідного міста Джерусалемс-Лот, шукаючи натхнення для нової книги. Однак він виявляє, що місто опинилося під владою кровожерливого вампіра.

Разом із Пуллманом у фільмі зіграють такі актори, як Альфрі Вудард, Макензі Лі, Білл Кемп, Спенсер Тріт Кларк, Пілу Асбек і Джон Бенджамін Гікі.

Попри побоювання фанатів, що після стратегічних змін Warner Bros Discovery стрічку можуть відкласти, як це сталося з "Бетдівчиною", прем'єру на Max було офіційно підтверджено у березні.

"Salem's Lot" займає важливе місце у творчості Стівена Кінга. Цей роман став його першою великою роботою про вампірів і другим опублікованим твором після "Керрі". Книга стала основою для розширеного всесвіту Кінга, адже її персонажі та місця згодом з'явилися в інших його творах, таких як "Темна вежа". Роман уже був екранізований у 1979 році як мінісеріал, знятий режисером Тобі Гупером, де головні ролі виконали Девід Соул і Джеймс Мейсон.

Фільм "Salem's Lot" з'явиться на платформі Мах вже 3 жовтня.

Джерело: Deadline