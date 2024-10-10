sonyazhytkova .10 октября, 2024 8

Стрімінгова платформа вирішила не продовжувати успішний анімаційний серіал для дорослих на третій сезон.

"Протягом цих двох сезонів Мінді Кейлінг та Чарлі Ґранді створили неймовірно веселий та оригінальний світ у межах культової детективної франшизи", – заявили представники Max. "Хоча ми не плануємо випускати нові епізоди серіалу, ми вдячні їм за захопливу історію про дорослішання, унікальні загадки та незрівнянний гумор".

Другий сезон, що складався з 10 епізодів, з'явився на платформі 25 квітня. Сюжет обертається навколо Велми (озвученої Мінді Кейлінг) – "мозкового центру" команди "Скубі-Ду", яка намагається поєднати свої детективні справи з новою популярністю. Серед інших зірок шоу: Констанс Ву, Сем Річардсон і Гленн Говертон. До акторського складу також долучилися відомі гості, такі як Джейн Лінч, Ванда Сайкс, Рассел Пітерс, Мелісса Фумеро, "Дивний Ел" Янкович та інші.

Джерело: Deadline