sonyazhytkova .8 февраля, 2025 10

Зірка серілу "Зовнішні мілини" отримала одну з ключових ролей у фільмі "Day Drinker", де її партнерами по знімальному майданчику стануть Джонні Депп і Пенелопа Крус. Режисером виступає Марк Вебб.

Проєкт продюсують Базіл Іваник і Еріка Лі з "Дорога грому", які стоять за успішною франшизою Джон Вік, а також Адам Колбреннер ("Війна завтришнього дня", "Персонаж", "Полонянки") та Зак Дін, який є автором оригінального сценарію.

Сюжет розгортається навколо бармена на круїзному лайнері, який зустрічає загадкового відвідувача, що не проти випити серед білого дня. Проте ця, здавалося б, випадкова зустріч відкриває двері у світ кримінальних інтриг і небезпечних зв’язків, що змінять їхні життя назавжди.

Меделін Клайн здобула широку популярність завдяки пригодницькому серіалу "Зовнішні мілини", а її роль у "Скляній цибулі" поряд із Деніелом Крейґом лише зміцнила її статус у Голлівуді. Незабаром акторку можна буде побачити у сиквелі культового горору "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" та у драмі "Це могло статися з тобою" від Amazon MGM Studios.

Чи стане "Day Drinker" для Клайн новим проривом? Відповідь дізнаємося вже незабаром.

Джерело: Deadline