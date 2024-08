sonyazhytkova .6 августа, 2024 7

Рамос зіграє лікаря на ім'я доктор Кейтлін Ленокс, а Барнет втілить роль Дора Джона Фроста. Інші деталі про їхніх персонажів поки що залишаються у таємниці.

У медичній драмі "Chicago Med" на новий сезон чекають свіжі обличчя: до постійного складу приєдналися С. Епатха Мерксон, Олівер Платт, Марліне Баррет, Джесі Шрам, Стівен Вебер та Люк Мітчелл. Доменік Рейнс, який раніше виконував роль доктора Крокетта Марсела, покинув проєкт після завершення дев'ятого сезону.

У 10-му сезоні "Chicago Med" також з'явиться новий шоураннер – Аллен Макадональд ("Harlan Coben’s Shelter", "CSI"), який замінить Даян Фролов та Ендрю Шнайдера, які очолювали проєкт з його старту в 2015 році.

Для Сари Рамос це повернення на NBC, де вона раніше працювала над "Parenthood" у 2010-2015 роках. Нещодавно акторка з'явилася у популярному серіалі "The Bear", HBO’s "Winning Time" та епічному фільмі Дамієна Шазелла "Babylon". Окрім того, Рамос здобула популярність завдяки серії вірусних Instagram-відео "Quarantscenes", які вона створила у 2020 році.

Даррен Барнет знімався у серіалі Netflix "Never Have I Ever" протягом чотирьох сезонів і нещодавно з'явився у фільмах "Road House" з Джейком Джилленхолом та "Anyone But You" з Гленом Пауеллом і Сідні Суіні. Він також озвучує персонажів у серіях Netflix "Jurassic World: Chaos Theory" та "Blue Eye Samurai".

Джерело: Нollywoodreporter