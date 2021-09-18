Таня Гончаренко .18 сентября, 2021 6

На фото: Меган Фокс и Тайсон Риттер

Меган Фокс, известная по роли в фильме "Трансформеры" и актер и музыкант тайсон Риттер ("Проповедник") снимутся в ленте про Бонни и Клайда - сообщает Deadline.

Картина о двух самым популярных преступниках - Бонни и Клайде, снятая Чад. А. Верди, представляет собой новый взгляд на знаменитую историю.

Фильм будет рассказывать о двух безумно влюбленных одноименных преступниках, которые нацелены на ограбление процветающего казино, которым управляет криминальный авторитет Алана, которую сыграет Фокс, и ее глава службы безопасности (Риттер).

Кастинг на роль Бонни и Клайда пока продолжается. Дата премьеры фильма неизвестна.