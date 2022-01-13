Таня Гончаренко .13 января, 2022 10

Музыкант Колсон Бэйкер, известный как Machine Gun Kelly, сделал предложение своей возлюбленной Меган Фокс. Своим ответом и видео с предложением руки и сердца актриса поделилась в Инстаграм.

О романе пара заявила в июле 2020 года, когда не скрывая своих отношений стала появляться вместе на красных дорожках. Многие фанаты Меган отмечали, что она "расцвела" рядом с Колсоном, да и сами влюбленные громко заявляли о своих чувствах во всех интревью.

Теперь, спустя полтора года отношений, Бэйкер опустился на одно колено выбрав для этого особенное место.

"В июле 2020 года мы сидели под этим этим баньяном и мечтали о волшебстве. Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. И вот полтора года спустя, пройдя вместе через ад, он попросил меня выйти за него замуж. И точно также, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала "да". "– написала Меган на своей странице.

Также, по словам актрисы, свою помолвку они закрепили кровью. "...я сказала "да", а потом мы выпили кровь друг друга".

Напомним, для Меган это будет второй брак. Ранее актриса была замужем за актером Брайаном Остином Грином и родила ему троих детей.