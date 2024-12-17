sonyazhytkova .17 декабря, 2024 6

Гудінг стане першим актором, який повернеться в нову частину легендарного горору. Прем'єра стрічки відбудеться 27 лютого 2026 року.

До сиквела приєднається зірка оригінального фільму Нев Кемпбелл, а також нові талановиті актори: Ізабель Мей, Селеста О'Коннор, Аса Герман, Маккенна Грейс та Сем Рехнер.

Режисером стрічки стане Кевін Вільямсон, автор сценарію першого "Крику", а новий сюжет розробить Гай Бьюсік. Усі вони обіцяють подарувати фанатам нові повороти в історії, яка знову занурить у світ жахів, інтриг та смертельних загадок.

Протягом попередніх фільмів серії "Scream" Мейсон Гудінг став частиною "Core Four" — групи нових персонажів, які були введені в 2022 році, але не всі його колеги по серії повернуться на екрани.

Мелісса Баррера та Дженна Ортега вже покинули проєкт, що відкриває нові горизонти для розвитку сюжету. Чи повернеться Жасмін Савой Браун, поки не відомо. Така зміна акторського складу обіцяє привнести у нову частину свіжі сюжетні повороти, зробивши її ще більш динамічною та непередбачуваною. Тепер фанатам належить побачити, як зміниться історія, коли до старих героїв приєднаються нові обличчя, і як це вплине на події, що розгорнуться в новому фільмі.

Джерело: Нollywoodreporter