До акторського ансамблю також приєдналася Елісон Вільямс.



Фільм є незалежною адаптацією роману 2019 року, авторкою якого є Коллін Гувер, відома за книгою "It Ends with Us". Поява цієї новини збігається з виходом в кінотеатрах стрічки "It Ends With Us", в якому зіграли Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні. Очікується, що ця драма стане хітом з касовими зборами близько 40 мільйонів доларів.

Сценарій до "Regretting You" створила Сьюзан МакМартін, а режисером стане Джош Бун, відомий за фільмом "Винні зірки". Фільм розповість про непрості стосунки між Морган Грант (Елісон Вільямс) та її дочкою Кларою. Морган стала матір'ю ще в юності, відмовившись від власних амбіцій заради виховання дитини. З часом, коли Клара дорослішає, їхні стосунки ускладнюються, особливо після трагічної смерті Кріса, який був чоловіком Морган і батьком Клари.

Нещодавно Мекенну Грейс можна було побачити у фільмі "Мисливці на привидів: Заморожена імперія", що вийшов у березні цього року. Її попередні роботи включають "Друг сім'ї" та "Обдарована".

Джерело: Deadline