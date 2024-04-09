sonyazhytkova .9 апреля, 2024 7

У новому інтерв'ю, присвяченому Дауні молодшому, Гібсон розповів про допомогу, яку він отримав від зірки "Оппенгеймера".

"Одного разу я потрапив у неприємну ситуацію, яка майже закінчила мою кар'єру", - згадав Гібсон в інтерв'ю для Esquire. "Знаходячись у стані сп'яніння в поліцейській машині, я висловив декілька необдуманих слів, і раптом: опинився в чорному списку. Моя репутація була знищена".

Він продовжив: "Через кілька років він запросив мене на якусь церемонію, де він отримував нагороду. Наші життя завжди були як на гойдалці: коли один з нас виходив на плаву, інший падав, і навпаки. Тоді я практично зник у Голлівуді, але він виступив за мене. Це була велика річ з його боку - сміливий, щедрий та добрий крок. Я завжди буду йому вдячний за це".

Джоді Фостер також додала свої слова до профілю, розповідаючи про те, як вона підійшла до Дауні-молодшого під час зйомок фільму "Додому на свята" 1995 року, щоб поговорити з ним про його проблеми з наркотиками.

"Я взяла його окремо в один момент під час зйомок і сказала: 'Я вдячна тобі за те, що ти зробив такий величезний внесок у цей фільм'", - сказала вона виданню. "Але я тривожуся за твоє майбутнє. Зараз ти майстерно утримуєшся на межі. Але це дуже ризиковано, і я не знаю, як це все завершиться".

Джерело: Deadline