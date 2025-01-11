sonyazhytkova .11 января, 2025 5

Ветеран кіно приєднався до списку голлівудських зірок, чиї оселі були знищені руйнівними пожежами в Лос-Анджелесі.

У четвер, під час інтерв’ю з Елізабет Варгас для NewsNation, актор розповів, що дізнався про втрату свого будинку, перебуваючи в Остіні, штат Техас, де записував подкаст Джо Рогана.

Мел Гібсон зізнався, що вже тоді відчував тривогу, знаючи, що його район охоплений вогнем. "Я подумав: цікаво, чи мій дім ще стоїть? А коли повернувся, побачив, що його більше немає", – поділився він. Актор додав із сумною іронією: "Ну, принаймні, тепер у мене немає проблем із сантехнікою".

Попри втрату, Гібсон намагається зберігати оптимізм: "Це емоційно і боляче, але водночас відчувається, ніби я звільнився від тягаря майна – тепер усе це попіл".

Втім, є й хороші новини. Зірка "Патріота" розповів, що його кури дивом пережили пожежу. "Це неймовірно. Вони цілі й неушкоджені. Ми дали їм зерна та води, і вони почали нести яйця. Жодних 'запечених курчат'", – жартує актор.

Гібсон жив у своєму будинку понад 15 років, і разом із ним вогонь знищив і оселі його сусідів.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі вже випалили понад 31 тисячу акрів землі, змусили евакуюватися близько 180 тисяч людей і забрали життя щонайменше десяти осіб.

Джерело: Deadline