Анастасия Лях .16 ноября, 2021 8

Культовая полицейская бадди-франшиза «Смертельное оружие» вернется с пятой частью. Снять ее намерен Мел Гибсон, сообщает Deadline.

Напомним, съемки очередного сиквела были анонсированы ранее. Сообщалось, что Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к ролям копов-напарников Мартина Риггса и Роджера Мердока. В режиссерское кресло должен был снова сесть Ричард Доннер, однако 91-летний постановщик скончался в июле этого года.

Теперь постановку хочет взять на себя Гибсон, совместив обязанности за кадром и в кадре. Также известно, что пятый фильм минует кинотеатры и выйдет сразу онлайн на стриминге HBO Max.