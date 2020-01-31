Анастасия Лях .31 января, 2020 5

Мел Гибсон и Уолтон Гоггинс снимутся в черной комедии «Толстяк», в которой речь пойдет о покушении на новогоднего Санту, сообщает Deadline.

Сюжет хулиганского проекта, анонсированного на Каннском кинорынке, развернется вокруг двенадцатилетнего мальчика, который на Рождество обнаруживает в носке уголек вместо подарка и точит зуб на Санту. Паренек нанимает киллера, чтобы расправиться с дедом в красном костюме, лишившим его рождественской радости.

Гибсон сыграет Санту, а Гоггинс — киллера. Сроки производства и дата релиза пока не называются.