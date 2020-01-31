Мел Гибсон и Уолтон Гоггинс снимутся в черной комедии «Толстяк», в которой речь пойдет о покушении на новогоднего Санту, сообщает Deadline.
Сюжет хулиганского проекта, анонсированного на Каннском кинорынке, развернется вокруг двенадцатилетнего мальчика, который на Рождество обнаруживает в носке уголек вместо подарка и точит зуб на Санту. Паренек нанимает киллера, чтобы расправиться с дедом в красном костюме, лишившим его рождественской радости.
Гибсон сыграет Санту, а Гоггинс — киллера. Сроки производства и дата релиза пока не называются.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую