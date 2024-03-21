sonyazhytkova .21 марта, 2024 4

Актриса, яка виконала роль придворної дами Мері Бегшоу у перших двох стрічках, підтвердила чутки про третій фільм.

Під час ранкового шоу BBC Radio 2 ведуча Зоу Болл запитала Імельду Стонтон про чутки стосовно "Абатства Даунтон", на що актриса відповіла: "Буде останній фільм – от вам і відповідь".

Болл жартувала, висловивши сподівання, що через Стонтон не натрапить на неприємності, на що вона відповіла: "Мені все одно".

Перша частина серіалу "Абатство Даунтон" вийшла на екрани у 2011 році та виявилася надзвичайно успішною. За її плечима шість сезонів та два кінопродовження, які значно підвищили рівень британського кіно у світі.

За даними The Sun, третій фільм вже в стадії зйомок у замку Хайклер і вийде на екрани наступного року. Також відзначається, що Пол Джаматті, відомий з "Holdovers", може повернутися до ролі Гарольда Левінсона, брата графині Грантем, після його появи у різдвяному спецвипуску 2013 року.

"Абатство Даунтон: Нова ера" зібрав понад 93 мільйони доларів по всьому світу, а перший фільм зібрав 195 мільйонів у 2019 році.

Джерело: Deadline