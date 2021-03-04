Мелисса МакКарти сыграет злодейку Хелу в новом «Торе»

Анастасия Лях .4 марта, 2021 7

Да-да , ту самую, которую в «Рагнареке» играла Кейт Бланшетт и которая по сюжету погибла вместе с Асгардом.

Папарацци-фото комикессы в узнаваемом костюме с рогами опубликовало издание Daily Mail. И нет, Хела не воскреснет в новом обличии. МакКарти сыграет в предстоящем фильме «Тор: Любовь и гром» актрису из асгардийской театральной труппы, которая участвует в постановке по событиям «Рагнарека».

То есть это будет не роль, а шуточное камео, конечно же. К такому приему режиссер Тайка Вайтити уже прибегал в «Рагнареке», где та же театральная труппа разыгрывала душещипательную сцену лже-гибели Локи из «Царства тьмы». Актера, играющего Локи, и тогда, и теперь изобразит Мэтт Дэймон.