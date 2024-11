sonyazhytkova .10 ноября, 2024 3

Акторка виконає головну роль у кінокартині, яка стане англомовним дебютом для костариканського режисера Аріеля Ескаланте, відомого своєю глибокою драмою "Неділя і туман".

Сценарій фільму написав Джей Холмс, а дія стрічки розгортається в безжальному світі американського Дикого Заходу кінця XIX століття. Мелісса Баррера зіграє молоду вдову, яка намагається піклуватися про свою родину, зіткнувшись із байдужістю місцевих жителів, що відмовляються співпрацювати з нею. Все змінюється, коли на її землі вона знаходить мертве тіло розшукуваного злочинця. Угода з мисливцем за головами, що його вбив, дозволяє їй вирушити в небезпечну подорож через Дикий Захід у пошуках винагороди та шансів на нове життя.

Цей фільм ставить перед собою амбітну мету — поєднати класичні мотиви вестерну з сучасним поглядом на історичну реальність. Співпраця Баррери та Ескаланте, режисера, відомого своєю чуттєвою роботою у драмі "Неділя і туман", обіцяє зробити цей проєкт не тільки захоплюючим, а й глибоким у своєму посланні про насильство та наслідки колоніалізму.

Нещодавно Баррера завершила роботу над хорор-комедією "Твій монстр", яка була представлена на фестивалі Sundance. Вона відзначає, що її співпраця з Аріелем Ескаланте в "In The Cradle Of Granite" буде важливим кроком у її кар’єрі, адже цей фільм — це не лише історія про виживання, а й рефлексія над складними соціальними питаннями, які залишаються актуальними й сьогодні.

Джерело: Deadline