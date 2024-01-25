sonyazhytkova .25 января, 2024 8

Зірка культового фільму жахів "Крик 7" розкрила свою реакцію на "шокуюче" звільнення та відхід Дженни Ортега.

"Крик 7" став жертвою численних труднощів, і колишня зірка Мелісса Баррера розповіла про свій вихід з франшизи. Звільнення актриси і подальший відхід Дженни Ортеги поставили виробництво в складну ситуацію. Незважаючи на те, що подальша доля майбутніх фільмів залишається невизначеною, Баррера поділилася своїми емоціями відносно виходу з проєкту.

У свіжому інтерв'ю для Rolling Stone, акторка в повній мірі висловила свою думку щодо "шокуючого" розвитку подій, який призвів до розпаду "Крику 7" за кілька днів. Вона сказала:

"Хоча я не перша, хто зіткнувся з подібною ситуацією, це шокуюче. Просто важко знайти слова. Схоже, що все тут було очевидним і з обох сторін. Я точно знаю, хто я є, і завжди вказувала на любов, гуманізм, права людини та свободу для всіх своїми висловлюваннями. Це не є предметом обговорення. Моя позиція завжди була відкритою. Я спокійна. Моя родина і ті, хто знає мене, знають правду про мої переконання. Я впевнена, що більшість світу розуміє це також. Це питання добробуту обох сторін цього конфлікту. Завершення насильства. Просто гуманізм".

Завершуючи розмову про Дженну Ортегу, яка оголосила про свій вихід із фільму після звільнення Баррери, актриса додала:



"Дженна - це чудова людина. У неї добре серце, і ми маємо особливі відносини. В будь-який момент вона підтримала б мене, і я б не вагалася вступитися за неї, незалежно від обставин".

Джерело: Мovieweb