sonyazhytkova .27 ноября, 2024 0

Це сталося через коментарі акторки, щодо конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що викликало широкий резонанс у кіноіндустрії.

У недавньому інтерв’ю з The Independent зірка фільму "Твій монстр" зізналася, що цей час став для неї великим випробуванням, а пропозиції у кіно суттєво скоротилися.

"Протягом 10 місяців усе було тихо", — поділилася Баррера. "Я отримувала невеликі пропозиції, але загальне враження було таке: 'Вона зараз без роботи, погодиться на що завгодно'".

За словами акторки, цей період змусив її переосмислити своє життя: "Це був найтемніший і найважчий рік у моєму житті. Були моменти, коли мені здавалося, що моє життя закінчилося".

Мелісса Баррера втратила можливість зіграти Саманту Карпентер у сиквелі культового горору, через свої заклики до припинення вогню, опубліковані в соцмережах. Виробнича компанія Spyglass Media Group заявила, що не толерує антисемітизму чи закликів до ненависті в будь-якій формі.

Згодом із проєкту вийшла й Дженна Ортега, пославшись на зайнятість у серіалі "Венздей".

Попри все, робота над "Криком 7" триває: акторка Нів Кемпбелл повернеться до легенедарної ролі Сідні Прескотт, а режисером фільму стане Кевін Вільямсон.

Баррера також прокоментувала розкол серед фанатів франшизи: "У 'Крика' завжди були свої табори: одні люблять нові історії, інші вважають, що їх продовження руйнує оригінал. Якщо вони хочуть дивитися наступну частину – чудово. Якщо ні – це теж нормально".

"Кожен діє відповідно до своїх цінностей і моральних принципів. Для когось мистецтво і особистість митця невіддільні, а хтось може насолоджуватися творами, не зважаючи на контекст", - підсумувала акторка.

Джерело: Deadline