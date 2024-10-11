sonyazhytkova .11 октября, 2024 4

Акторка веде переговори щодо участі в новому проєкті 20th Century, який стане рімейком культового трилера 1992 року. Режисеркою фільму виступить Мішель Гарса Сервера, а сценарій напише Міка Блумберг.



Оригінальна стрічка з Ребеккою де Морне і Аннабеллою Сіора розповідає історію жінки, яку зіграла де Морне. Після самогубства її чоловіка-правопорушника вона вирушає на шлях помсти, націлившись на одну з його жертв і її родину. У новій версії Монро втілить роль, що прославила де Морне, в той час як Вінстед зіграє персонажа, вперше представленого Сіорою. Сценарій оригіналу написала Аманда Сілвер.

Мері Елізабет Вінстед нещодавно здобула популярність у хітовому серіалі Disney+ у всесвіті "Зоряних війн" під назвою "Ahsoka", де її партнеркою стала Розаріо Доусон. Крім того, вона отримала позитивні відгуки за свою гру в обмеженому серіалі Showtime "Джентльмен у Москві", де знімалася поряд із Юеном Макгрегором.

Джерело: Deadline