sonyazhytkova .4 апреля, 2025 6

Netflix готує магічне перезавантаження культових "Хронік Нарнії", і в центрі уваги — оскароносна Меріл Стріп. Легендарна акторка веде перемовини щодо ролі Аслан — левиці, що пробудить нове життя у чарівному світі К.С. Льюїса.

Хоча офіційної пропозиції ще не зроблено, джерела підтверджують активні обговорення.

Цікаво, що в адаптації Ґрети Ґервіґ могутній лев — символ добра та духовного провідництва — стане левицею, зберігаючи при цьому всю глибину персонажа, створеного К.С. Льюїсом як алегорію на Ісуса Христа.

Фільм адаптуватиме шосту за рахунком книгу "Племінник чаклуна", яка хронологічно розповідає про витоки Нарнії. У центрі історії — пригоди Дігорі Керка та Поллі Пламмер, які через магію дядька хлопчика відкривають шлях до нового світу. За інформацією Nexus Point News, на роль дядька Дігорі розглядається Деніел Крейґ, а співачка Charli XCX веде перемовини щодо ролі Білої чаклунки.

Нагадаємо, Netflix ще у 2018 році заявив про плани адаптувати всесвіт "Хронік Нарнії", а у 2020-му до проєкту долучилась Ґрета Ґервіґ — режисерка, яка принесла Warner Bros. найбільший касовий успіх з фільмом "Барбі" ($1,44 млрд). Старт зйомок очікується цього року, а прем’єра фільму запланована на листопад 2026-го з ексклюзивним двотижневим прокатом у форматі IMAX перед релізом на Netflix.

Netflix і представники Меріл Стріп утримуються від коментарів, але в Нарнії, здається, знову оживає магія — цього разу з левиним риком, який може звучати зовсім по-новому. І якщо саме Меріл стане голосом цієї казкової сили, то, можливо, стародавнє дерево знову зашепоче, а світ за шафою відкриється з новим подихом надії.

Джерело: Deadline