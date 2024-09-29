sonyazhytkova .29 сентября, 2024 4

Студія CBS підтвердила, що культова актриса стала частиною команди, яка працює над екранізацієїю роману, що зображає складні стосунки подружжя з Середнього Заходу та їх дорослих дітей, досліджуючи теми родинних конфліктів і життєвих випробувань.

CBS Studios у співпраці з компанією wiip незабаром презентує цей проєкт. Джонатан Френзен, разом із Марком Ройбалом та Ніколь Клеменс, які раніше працювали в Paramount TV Studios, виступлять у ролі виконавчих продюсерів.

Це вже не перша спроба втілити роман у форматі телесеріалу. У 2011 році HBO замовила пілотну серію, яку створював Ной Баумбах. Скотт Рудін, який протягом десяти років працював над проєктом, спочатку планував його як повнометражний фільм, а також виступив продюсером разом із Баумбахом та Френзеном. У пілоті з’явилися відомі актори, такі як Кріс Купер, Діан Віст, Юен Макгрегор, Меггі Джилленгхол, Ріс Іфанс і Грета Гервіг. Проте HBO вирішила не продовжувати проєкт у наступному році. Ця нова адаптація має надію відкрити нові грані історії та залучити сучасну аудиторію до складних тем родинних стосунків і життєвих викликів.

Джерело: Deadline