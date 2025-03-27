sonyazhytkova .27 марта, 2025 1

Очікування нового фільму про "Месників" лише зростає, адже MCU вже анонсувала вражаючий склад акторів, але це ще не всі! Чи побачимо ми у фільмі зірок, яких досі не оголосили?

Склад акторів для фільму "Месників" вже вражає, але, здається, це ще не повний список. Хоча Marvel оголосила 26 акторів, які приєдналися до команди, студія натякнула, що "завжди є місце для більшого". А це означає, що ми можемо очікувати нові анонси найближчим часом!

На офіційному Instagram-акаунті Marvel Studios було опубліковане відео з оголошенням акторів, де кожне ім'я було супроводжене зображенням крісла з етикеткою. В одному з коментарів до відео Роберт Дауні-молодший, який зіграв Доктора Дума, зазначив: "Ось що я називаю потужним складом... хоча це більше схоже на довгу лінію... але це точно так, правда?". Marvel відповіла: "Завжди є місце для більшого…".

Серед уже підтверджених акторів – зірки, яких ми очікували побачити: Кріс Хемсворт у ролі Тора, Ентоні Маки в ролі Капітана Америки, Пол Радд як Людина-мураха та Летіція Райт як Чорна пантера. До них приєднуються актори зі складу "Громовержців" та "Фантастичної четвірки".

Проте серед відсутніх – такі важливі персонажі, як Людина-павук Тома Холланда, Халк Марка Руффало, Доктор Стрендж Бенедикта Камбербетча і Ванда Елізабети Олсен. А коли ми вже бачимо в списку таких персонажів, як професор Ікс з Людей Ікс, відсутність Дедпула Райана Рейнольдса та Росомахи Х’ю Джекмана виглядає досить помітною. Навіть Гамбіта Ченнінга Татума, який з'являвся в Дедпулі та Людях Ікс, вже підтвердили.

Тож чи можливе подальше розширення списку акторів? Здається, що так, тож не пропустіть нові оновлення найближчим часом!

"Месники: Судний день" вийде на великі екрани 1 травня 2026 року.

Джерело: Gamesradar