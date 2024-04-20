sonyazhytkova .20 апреля, 2024 3

Акторка призначена на ключову роль у новому телешоу від стрімінгового гіганта, з участю Джоша Дюамеля та Мінки Келлі.

Режисерка і сценаристка Ейпріл Блер, засновуючись на серії книг Джоді Томас, створила захопливий драматичний серіал "Ransom Canyon". Ця історія розповідає про переплетені долі трьох фермерських сімей у дикому Техаському Хілл-Каньйоні, де кожен персонаж несе свій власний навантажений емоціями шлях.

Мета Голдінг виконує роль Паули Джо, жінки, що відрізняється неймовірною силою та впевненістю. Вона - справжній вогонь, завжди готова до викликів. Приїжджаючи до Ренсом Каньйону на своєму червоному Порше, вона рішуче крокує у цей світ і готова зробити справжній фурор у тихій місцевості.

Поза Джоша Дюамеля та Мінки Келлі, у велику акторську команду також входять Джеймс Бролін, Еоін Маккен, Ліззі Грін, Маріанлі Техада, Джек Шумахер, Гаррет Верінг і Ендрю Лайнер. У ролі повторюючих акторів - Бретт Каллен, Кейт Бертон, Джарен Робледо, Дженніфер Енс, Кеннет Міллер, Ніко Гвардадо, Джастін Джонсон Кортез та Кейсі В. Джонсон. Філіп Вінчестер зіграє епізодичну роль.

Джерело: Deadline