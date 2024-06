sonyazhytkova .19 июня, 2024 12

Актори приєднались до проєкту під керівництвом режисера і сценариста Джо Карнахана. Компанія Деймона і Аффлека Artists Equity виступає в ролі виробника стрічки, з планами почати зйомки вже цієї осені.

Сюжет "RIP" поки залишається секретом, але відомо, що це буде типовий кримінальний трилер. Проєкт уже привернув увагу потенційних покупців з кіно- та стрімінгових ринків і очікується, що скоро знайде собі дистриб'ютора.

Запускаючи Artists Equity у листопаді 2022 року, Деймон і Аффлек вже випустили перший фільм студії, "Air", весною 2023 року, отримавши відмінні відгуки і стабільні касові збори. Студія також виробила документальну картину "The Greatest Love Story Never Told" для Amazon MGM Studios і стрічку "Small Things Like These", яка відкрила Берлінський кінофестиваль цього року і отримала Срібного Ведмедя за другорядну жіночу роль Емілі Вотсон.

Джо Карнахан має багатий досвід у кримінальних трилерах, що підтверджується його роботами, такими як "Narc" і "Smokin’ Aces", де також виступив Бен Аффлек. Глядачі можуть очікувати насичених емоцій з цього проєкту, адже вже залучені великі таланти.

Джерело: Deadline