Анастасия Лях .24 января, 2020 13

На фото: Мэтт Дэймон в фильме "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари")

Как сообщает Deadline, актер вновь поработает с постановщиком Джеймсом Мэнголдом, у которого снимался в спортивном байопике «Аутсайдеры» (или «Форд против Феррари»).

Новый проект режиссера называется «Сила» и является экранизацией одноименного романа Дона Уинслоу. Дэймон сыграет нью-йоркского детектива полиции, который возглавляет элитное подразделение по борьбе с преступностью и использует в этой борьбе грязноватые методы.

Мэнголд адаптирует книгу в соавторстве со Скоттом Фрэнком, с которым ранее работал над сценарием «Логана». Сроки производства и дата релиза пока не называются.