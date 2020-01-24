Как сообщает Deadline, актер вновь поработает с постановщиком Джеймсом Мэнголдом, у которого снимался в спортивном байопике «Аутсайдеры» (или «Форд против Феррари»).
Новый проект режиссера называется «Сила» и является экранизацией одноименного романа Дона Уинслоу. Дэймон сыграет
Мэнголд адаптирует книгу в соавторстве со Скоттом Фрэнком, с которым ранее работал над сценарием «Логана». Сроки производства и дата релиза пока не называются.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую