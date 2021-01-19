Анастасия Лях .19 января, 2021 14

Актер присоединился к съемкам фильма «Тор: Любовь и гром», которые должны вот-вот начаться в Австралии, пишет The Daily Mail.

Дэймон прибыл на континент вместе со своей семьей. По словам артиста, он пробудет в Австралии «несколько месяцев». «Я очень рад и взволнован… Австралийские команды знамениты своим исключительным профессионализмом», — прокомментировал Дэймон.

Естественно, роль, как и сюжет фильма в целом, держатся в секрете. Напомним, в третьей части «Тор: Рагнарек», которую также снимал Тайка Вайтити, Мэтт Дэймон исполнил звездное камео: появился в образе театрального актера, играющего Локи в придворной постановке для Одина и асгардийских подданных. Но раз теперь речь идет о нескольких месяцев съемок, то, вероятно, роль будет существеннее.

Релиз «Любви и грома» намечен на 5 мая 2022 года.