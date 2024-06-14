sonyazhytkova .14 июня, 2024 6

Apple Original Films представила перший трейлер трилеру "The Instigators", режисером якого виступив Даг Лайман (відомий за стрічкою "Road House"), сценарій написали Чак МакЛін та Кейсі Аффлек.



Сюжет розповідає про Рорі (Метт Деймон) та Коббі (Кейсі Аффлек), які змушені об'єднатися: один — батько у відчаї, інший — колишній ув'язнений. Вони вирішують пограбувати корумпованого політика, але їхній план руйнується, і вони опиняються в епіцентрі хаосу. Тікаючи від поліції, бюрократів та кримінальних босів, вони залучають до своєї небезпечної пригоди терапевтку Рорі (Хонг Чау). Разом вони намагаються подолати свої розбіжності, щоб уникнути арешту або ще гіршої долі.

"The Instigators" побачить світ у вибраних кінотеатрах 2 серпня, а з 9 серпня стане доступним для перегляду на Apple TV+. У стрічці також зіграли Майкл Стулбарг, Пол Волтер Гаузер, Вінг Реймз, Альфред Моліна, Тобі Джонс, Джек Гарлоу та Рон Перлман.

Джерело: Deadline