sonyazhytkova .5 марта, 2025 5

Британський актор і комік Метт Лукас змушений був публічно вибачитися перед зіркою хітового серіалу "Дивні дива", та пояснити свої слова після того, як вона різко висловилася щодо коментарів.

"Дорога Міллі, я щойно побачив твій пост і хочу відповісти, надавши трохи контексту", — написав актор в Instagram. Він пояснив, що понад 20 років тому створив комедійне шоу "Маленька Британія", в якому була героїня Вікі Поллард — блондинка в рожевій кофті. Коли він побачив світлину Браун із подібним образом, то пожартував, згадавши її фразу.

"Я вважав, що ти виглядаєш чудово, і був шокований, коли преса написала, що я тебе 'розкритикував'. Це не в моєму стилі, і я справді вважаю тебе талановитою. Якби я знав, що це тебе засмутить, я б ніколи не публікував цей допис. Мені шкода", — додав Лукас.

Його вибачення з’явилося наступного дня після того, як Браун виступила із заявою щодо суспільного тиску на дівчат, які дорослішають у центрі уваги.

"Я виросла на очах у світу, але чомусь люди не можуть звикнути до того, що я змінююся", — сказала акторка у відео в Instagram. За її словами, дехто очікує, що вона й надалі виглядатиме так само, як у першому сезоні "Дивних див", і через це стає об’єктом нападів.

Міллі Боббі Браун розкритикувала медіа за негативні заголовки про її образ на прем’єрі "Електричного штату", назвавши такі публікації не журналістикою, а булінгом. Особливо її обурило, що до цього долучаються й жінки.

Акторка зазначила, що суспільство говорить про підтримку молодих жінок, але часто саме ж і знецінює їх, аби створити сенсацію. Вона дала зрозуміти, що не має наміру відповідати чужим очікуванням і закликала переглянути цей підхід, адже кожна дівчина заслуговує на право дорослішати без страху перед осудом.

Джерело: Deadline