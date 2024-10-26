sonyazhytkova .26 октября, 2024 9

Це може відкрити шлях до нових серіалів з іншими антагоністами DC. Хоча "Пінгвін" став першим проєктом, що стартував 19 вересня і вже здобув популярність серед глядачів, Рівз розкрив, що обговорює з Warner Bros. Discovery та HBO можливість розвитку цього всесвіту.

У інтерв'ю для The Wrap Рівз розповів, що реалізація серіалу про "Пінгвіна" вимагала чимало зусиль, але після успіху проєкту інвестори стали більш відкритими до нових ідей. Він сподівається на можливість дослідити персонажів, які не отримали б шанс у традиційному форматі, зазначивши, що HBO зацікавлене в таких ініціативах.

"Ми обговорюємо з HBO можливість розширити дослідження персонажів, як це було з 'Озом'. Вони з великим ентузіазмом сприймають цю ідею. Сподіваємося, що зможемо реалізувати це. У нас вже є 'Бетмен' і 'Пінгвін', а хто знає, що ще попереду?" — поділився режисер.

З огляду на анонсовану другу частину "Бетмена", яка вийде 2 жовтня 2026 року, всесвіт Рівза у DC відрізняється від проєктів Джеймса Ганна, що надає йому можливість вводити нових персонажів у продовженні. Серед потенційних кандидатів на власні серіали можуть бути Ріддлер, якого зіграв Пол Дано у 2022 році, а також інші лиходії, такі як Містер Фріз, Хаш або таємнича організація Суд сов.

Ці новини радують шанувальників, які отримують дедалі більше контенту про Бетмена. Можливо, в майбутньому з'явиться серіал про Джокера, який вже з'явився в епізодичній ролі у 2022 році, зіграний Баррі Кіоганом. Проте, як зазначив Рівз, Джокер — настільки іконічний персонаж, що йому більше підходять великі екрани, а не серіальний формат.

Джерело: Мovieweb