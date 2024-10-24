sonyazhytkova .24 октября, 2024 12

Зірка оригінального фільму "Крик" 1996 року поділився, що його персонаж Стюарт Мейчер, на його думку, досі живий, і натякнув на можливе повернення до легендарного слешера.

"Послухайте, Стю точно живий", – заявив Ліллард в ефірі шоу Дрю Беррімор, уривок якого було опубліковано в Instagram. Коли його запитали, чи хотів би він знову з'явитися у франшизі, актор відповів, що був би радий повернутися. "Якщо це буде логічно для сюжету... тоді, звісно, я б погодився", – сказав Ліллард, додавши жартівливо: "Я ж не вибагливий".

Нагадаємо, Ліллард зіграв підлітка Стю Мейчера, одного з організаторів жорстоких убивств у Вудсборо, разом із Біллі Лумісом, хлопцем фінальної героїні Сідні Прескотт. У фіналі першого фільму Стю отримав смертельні удари від Луміса, а згодом був уражений електрикою, що мало би призвести до його загибелі. Однак Ліллард натякає, що його персонаж міг вижити.

Меттью Ліллард зізнався, що ніколи не очікував, що "Крик" стане настільки масштабною франшизою, проте сьогодні вона досягла неймовірного успіху. Повернення Лілларда до ролі Стю не виглядало б дивним, адже раніше у проєкт вже повернулися оригінальні актори, такі як Нів Кемпбелл, Кортні Кокс та Девід Аркетт. Також у п'ятій частині "Крику" з'явився Біллі Луміс у виконанні Скіта Ульріха.

На сьогодні "Крик" налічує сім фільмів, і вже готується восьма частина. Однак перш ніж Ліллард може повернутися до ролі Стю, він зосереджений на іншому популярному проєкті — "П'ять ночей у Фредді". Актор знову зіграє Вільяма Афтонa, злочинця і колишнього кар’єрного консультанта, у сиквелі, яке вийде на екрани 5 грудня 2025 року.

Джерело: Gamesradar