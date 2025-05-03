sonyazhytkova .3 мая, 2025 6

Новий серіал "Керрі" від Prime Video, який стане першою телевізійною адаптацією культового роману Стівена Кінга, набирає обертів. Режисер і шоуранер Майк Фленеган, відомий своїми психологічними горорами ("Доктор Сон", "Гра Джеральда", "Життя Чака"), вкотре звертається до спадщини Короля Жахів. І цього разу — з амбіціями не просто переосмислити історію, а адаптувати її під сьогодення.



До головної ролі юної Керрі Вайт вже затверджено актрису Саммер Х. Хауелл. Також відомо, що Сієна Агудонг зіграє Сью Снелл — ключову подругу або, можливо, спостерігача трагедії. А тепер — новина, що тішить усіх фанатів класичних слешерів: справжній ветеран жанру — Меттью Ліллард ("Крик", "П’ять ночей з Фредді") веде перемовини про участь у серіалі. Його роль поки що тримають у таємниці, однак з огляду на останній сплеск популярності актора — а також його появу у "Житті Чака" — цілком імовірно, що Фленеган готує щось особливе.

Нова "Керрі" — не просто римейк. За словами самого Фленегана, ця адаптація має на меті дослідити теми насильства, булінгу та підліткової ізоляції крізь сучасну призму. Що, якби Керрі жила у світі смартфонів, TikTok і металошукачів у школі? Що, якби відео з душової сцени миттєво розлетілося по соцмережах? Саме ця думка, за словами режисера, стала початком створення нового серіалу.

І якщо ви думали, що вже бачили найжахливіший випускний у кіно — почекайте, поки Керрі знову вийде на сцену. Тільки цього разу — вона не сама. І, здається, у неї є новий союзник... або новий демон.

Джерело: Мovieweb