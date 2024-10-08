sonyazhytkova .8 октября, 2024 4

Актор із задоволенням ділиться подробицями про продовження "Five Nights at Freddy’s" і зізнається, що вже ознайомився зі сценарієм, і він справді приголомшливий.

У нещодавньому інтерв’ю Метью Ліллард поділився, що цієї осені розпочнуться зйомки сиквела. "Сьогодні вранці я отримав повідомлення з датами. Початок листопада та ще кілька днів — ми готові до роботи", — зазначив він у розмові з виданням Collider. "Я справді в захваті. Сценарій просто чудовий".

Актор висловив похвалу режисерці Еммі Тамі, назвавши її "чудовою" і "дуже приємною", а також згадав про свого колегу Джоша Гатчерсона. "Уся команда вражаюча, і ми з нетерпінням чекаємо повернення", — підкреслив Ліллард. "Ми здобули чимало досвіду під час зйомок першої частини, і впевнений, що сиквел використає ці уроки. Ми всі радіємо тому, на якому етапі зараз перебуває проєкт".

Фільм "Five Nights at Freddy’s" вийшов на великі екрани 27 жовтня та став доступним на платформі Peacock. Випуск картини відбувся під час страйку акторів, що ускладнило промоцію, про що згадував Меттью Ліллард. Він зазначив, що під час попереднього релізу команда не мала можливості рекламувати фільм, оскільки всі були зайняті страйком, а сам проєкт на Peacock залишився маловідомим. Ліллард також підкреслив, що завдяки своїм дітям, які фанатіють від франшизи, він знає про популярність персонажів.

"Five Nights at Freddy’s" встановив нові рекорди на Peacock, ставши найпопулярнішим фільмом на платформі протягом перших п’яти днів. У світовому прокаті фільм зібрав майже 300 мільйонів доларів, що підтверджує його успіх серед глядачів.

Джерело: Deadline