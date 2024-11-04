sonyazhytkova .4 ноября, 2024 6

Актор, який зіграв шаленого вбивцю Стюарта Мейхера в першій частині, зазначив, що, на його думку, повернення Вільямсона до культової горор-франшизи свідчить про те, що стрічка тепер "у хороших руках".

"Мені подобається, що фільм знову у руках Кевіна Вільямсона", – поділився Ліллард із GamesRadar+. "Я високо ціную роботу Тайлера Джиллетта та Метта Беттінеллі-Олпіна, хоча сцена з рушницею в 'Крику VI' мені не сподобалася. На мою думку, шостий фільм вийшов надто жорстоким, і, справді, 'Крику' не потрібна була рушниця для створення напруги".

Актор також зазначив, що багато елементів фільмів намагалися відтворити оригінальну формулу першої частини. Проте він сподівається, що Вільямсон внесе нові, сміливі ідеї в сиквел, щоб подарувати фанатам свіжий погляд на улюблену історію.

Після того, як Нів Кемпбелл пропустила зйомки "Крик VI" (2023) через фінансові розбіжності, актриса підтвердила своє повернення в наступному фільмі. Хоча сценарій ще не готовий, вона вирішила приєднатися до проєкту, оскільки сьома частина знову зосередиться на її персонажі, Сідні Прескотт.

Інформація про кастинг з'явилася після того, як Мелісса Баррера, зірка "Крик V" (2022) та "Крик VI" (2023), була звільнена з проєкту через свою підтримку Палестини на фоні конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, що Spyglass Media сприйняла як прояв антисемітизму.

Джерело: Deadline