sonyazhytkova .23 июня, 2024 7

Очікуване телешоу від MAX, про хлопчика який вижив, побачить світ у 2026 році.

Актор поділився своїми думками з виданням People, зазначивши: "Це не те, чим я хочу займатися, але я не відмовився б від цього повністю. Мені було б цікаво побачити Невіла дорослим — це зовсім інший образ. Це могло б бути цікаво. Я б обов’язково розглянув таку можливість".

Льюїс також пояснив, чому не хоче брати участь у перезавантаженні серії, підкреслюючи, що йому подобається пробувати щось нове. "Причина, з якої я обрав цю професію, полягає в тому, що я маю дуже короткий проміжок уваги", - зізнався актор. "Я дуже погано справляюсь із довготривалими заняттями. У мене було багато захоплень і хобі за ці роки, але жодне з них не збереглося. Я швидко закохуюсь у речі, а потім майже одразу забуваю про них".

Він додав: "Я був медиком, поліцейським, солдатом, чарівником, і ще багатьма іншими персонажами. Я ніколи не знаю, що буде далі, і мені це подобається".

Нещодавно зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф висловив своє захоплення з приводу майбутнього серіалу, сказавши E! News: "Я дуже радий дивитися [серіал] як глядач". Він додав, що не хоче бути частиною цього проєкту, зазначивши: "Я думаю, вони дуже розумно вирішили зробити чистий ребут. І я не впевнений, що це спрацювало б, якби ми брали участь у ньому".

Джерело: Deadline