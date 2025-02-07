sonyazhytkova .7 февраля, 2025 4

Оскароносний актор стане головною зіркою фільму "Лють" (раніше відомого як "Каптур") від режисера Пола Грінграсса, який не лише знімає стрічку, а й сам написав до неї сценарій.

Події кінокартини розгортатимуться під час Селянського повстання 1381 року – масштабного бунту в Англії, спричиненого податковим тиском і соціальною нерівністю.

Меттью Макконахі втілить фермера, який стає ватажком повстанців. Хоча деталі персонажа поки що тримають у таємниці, є припущення, що він зіграє легендарного Уота Тайлера – очільника руху, якого жорстоко придушили королівські війська.

Зірка "Далласького клубу покупців" і "Інтерстеллара" зараз завершує роботу над ще одним проєктом Грінграсса – «Втрачений автобус» для Apple, а незабаром представить новий трилер "Суперники Амзія Кінга" на SXSW.

Чи принесе "Лють" Макконахі новий акторський тріумф? Дізнаємося згодом.

Джерело: Deadline