Таня Гончаренко .29 ноября, 2021 14

Голливудский актер и лауреат премии "Оскар" Мэттью МакКонахи передумал баллотироваться в губернаторы штата Техас в котором родился. Об этом МакКонахи заявил в видеобращении, которое опубликовал в своем Instagram.

Актёр признался, что его пока не интересует политическая карьера.

"Будучи простым ребенком, родившимся в маленьком городке Увалде, штат Техас, мне никогда не приходило в голову, что однажды меня будут рассматривать на пост политического лидера. Это также путь, по которому я предпочитаю не идти в данный момент".

Далее актер заявил о своих планах: "Что я собираюсь делать? Я собираюсь продолжать работать и вкладывать полученные деньги, поддерживая предпренимателей, мероприятия и фонды, которые, как я считаю, являются лидерами".

При этом, Мэттью не уточнил за кого же будет голосовать.

Не смотря на свой отказ идти в губернаторы, по опросам Техасского университета и Dallas Morning News у МакКонахи был отличный рейтинг и шансы победить. По данным, актер обошел Грегга Эббота от Республиканской партии и Бето О`Рурка от Демократической партии.

Что я собираюсь делать? Я собираюсь продолжать работать и вкладывать полученные деньги, поддерживая предпринимателей, предприятия и фонды, которые, как я считаю, являются лидерами".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/eto-unizitelnyy-put-makkonahi-zayavil-chto-peredumal-ballotirovatsya-v-gubernatory-tehasa-1583662.html

Что я собираюсь делать? Я собираюсь продолжать работать и вкладывать полученные деньги, поддерживая предпринимателей, предприятия и фонды, которые, как я считаю, являются лидерами".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/eto-unizitelnyy-put-makkonahi-zayavil-chto-peredumal-ballotirovatsya-v-gubernatory-tehasa-1583662.html