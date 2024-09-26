sonyazhytkova .26 сентября, 2024 7

Після довгих пошуків актор і модель приєднається, Меттью Нозка, до основного складу, разом із такими зірками, як Кардаш'ян, Наомі Уотс, Нісі Неш, Сара Полсон та Гленн Клоуз, які також виконують роль виконавчих продюсерів поряд із Теяною Тейлор.

Офіційний опис юридичної драми Hulu "All's Fair" поки що не розкрито, проте відомо, що Кім Кардаш'ян втілить образ найуспішнішого адвоката з розлучень у Лос-Анджелесі, яка працює в жіночій юридичній фірмі. Очікується, що Меттью Нозка зіграє її коханого, Чейза Мунро.

Раян Мерфі виступає в ролі режисера, сценариста та виконавчого продюсера проекту, працюючи у тісній співпраці з Джоном Робіном Бейтцом, Джо Бейкеном, Джеймі Пачіно, Лін Грін і Річардом Левіном. Виробництвом серіалу займаються 20th Television у партнерстві з Ryan Murphy Television.

Цей проєкт обіцяє стати захоплюючим і стильним додатком до бібліотеки Hulu, сповненим драматичних поворотів та емоційних моментів, які неодмінно привернуть увагу глядачів.

Джерело: Deadline