sonyazhytkova .7 февраля, 2024 13

Відомий режисер таких фільмів, як "Kick-Ass" та "Kingsman", розповів деякі захоплюючі деталі про свій майбутній проєкт.

Деталі сюжету зберігаються в таємниці, однак Вонн стверджує, що цей фільм "відновить бойовик" з 56 неймовірними бойовими сценами, які поєднають у собі як смішні, так і оригінальні елементи.

"Цей фільм перевертає уявлення про бойовик. Дивлячись на цих каскадерів, які виконують трюки й одночасно грають ролі, ви не повинні нічого приховувати", - зазначив Вонн.

За його словами, це буде "дуже особливий фільм", який "здатний здивувати так само, як і 'Kick-Ass'". Не забуваючи про головних акторів - Хемсворта і Роквелла - Вонн також обіцяє "камео інших дуже цікавих персонажів".

За словами режисера, цей проєкт відображає новий підхід до бойовиків, який обіцяє перевернути стандарти жанру та встановити нові "світові рекорди".

Джерело: Мovieweb