sonyazhytkova .4 октября, 2024 7

Відомий актор нещодавно поділився причинами, чому його ніколи не бачили на екрані культового шоу HBO, незважаючи на кілька отриманих запрошень.

В інтерв'ю на шоу Джеймса Кордена "This Life of Mine" на SiriusXM, Метью Бродерік, знаменитий завдяки ролі у "Вихідний день Ферріса Бьюллера", зізнався, що кілька можливостей взяти участь у шоу таки траплялися, але, на жаль, жодна з них не співпадала з його графіком.

"Щоразу, коли з'являлася роль, яку я міг би зіграти, я просто не міг цього зробити через інші зобов'язання", — поділився Бродерік. "Інколи мені пропонували не найкращі ролі, наприклад, зіграти 'передчасного еякулюючого', і я думав: 'Ну, це трохи незручно'. Але врешті-решт це шоу було справою Сари, і я відчував, що моя участь могла б завадити або навіть обмежити її".

Бродерік також підкреслив, що шалено любить цей серіал і з радістю долучився б до нього, проте доля вирішила інакше.

Сара Джессіка Паркер виконала роль Керрі Бредшоу протягом шести сезонів оригінального серіалу "Секс у великому місті". Після завершення шоу було створено два повнометражні фільми, а в грудні 2021 року на платформі Max дебютував сиквел під назвою "І просто так".

Третій сезон "І просто так" вже отримав зелене світло. До складу акторів приєднаються Мекхад Брукс, Джонатан Кейк та Логан Маршалл-Грін у повторюваних ролях. Себастьяно Піґацці та Доллі Веллс підвищаться до постійних учасників, продовжуючи втілювати образи Джузеппе — нового коханого Ентоні (Маріо Кантоне), та Джой — потенційної обраниці Міранди (Синтія Ніксон), яка більше любить собак, ніж дітей. Це обіцятиме ще більше емоційних та захоплюючих сюжетних ліній для шанувальників серіалу.

Джерело: Deadline