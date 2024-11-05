sonyazhytkova .5 ноября, 2024 12

За словами актора, творці фільму врахували критику після першої частини та готові здивувати глядачів, зовсім, новим підходом.

"Я пишаюся бути частиною цього проєкту", – зазначив зірка "Крику", який знову повертається до жанру жахів у ролі Вільяма Афтона – прихованого маніпулятора в історії про смертельних аніматроніків.

У розмові з Entertainment Tonight Ліллард поділився, що робота над франшизою стала для нього справжнім проривом та важливим етапом у кар'єрі.

У першій частині герой Метью Лілларда завершив фільм словами: "Я завжди повертаюся", і тепер актор офіційно підтвердив свою участь у продовженні. За його словами: "Фанати оцінили наш підхід, а Скотт Коутон, творець 'П'ять ночей у Фредді', веде цей проєкт уперед. Режисери врахували деякі зауваження, і цього разу ми покажемо щось нове. Фільм буде трохи відрізнятися за тоном і стане ще динамічнішим".

Розкриваючи подробиці, Ліллард додав: "Це буде стрічка, сповнена екшену, що захопить з перших хвилин. Ми намагалися зробити її по-справжньому близькою для фанатів".

Режисерка Емма Таммі знову зайнялася постановкою фільму, який запланований до виходу в грудні 2025 року. Зйомки стартували в жовтні, а разом з Ліллардом до своїх ролей повернуться Елізабет Лейл (Ванесса), Джош Хатчерсон (Майк Шмідт) і Пайпер Рубіо (Еббі), а також знайомі всім моторошні аніматроніки.

Джерело: Gamesradar