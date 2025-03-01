sonyazhytkova .1 марта, 2025 7

Хоча подробиці його ролі тримаються в секреті, ця новина з’являється саме напередодні прем'єри першого сезону, перші два епізоди якого стануть доступними для глядачів на Disney+ вже 4 березня.

"Шибайголова: Народжений наново" - це продовження легендарного серіалу "Шибайголова", що здобув популярність на Netflix у 2015-2018 роках. У новому сезоні знову слідуємо за Метті Мердоком (Чарлі Кокс), сліпим адвокатом з надзвичайними здібностями, який продовжує свою боротьбу за справедливість через правову фірму. Водночас колишній босс мафії Вілсон Фіск (Вінсент Д'Онофріо) намагається побудувати політичну кар'єру в Нью-Йорку. Коли їхні минулі життя починають знову виникати на поверхні, обидва герої виявляються на шляху неминучого зіткнення.

Процес створення другого сезону не обійшовся без труднощів — в 2023 році серіал пройшов через креативну переробку після зупинки виробництва через страйк сценаристів. Проте зміни явно пішли на користь шоу, адже критики з ентузіазмом відгукуються про нові епізоди.

Окрім Кокса і Д'Онофріо, у серіалі повертаються і інші улюблені персонажі: Дебора Енн Волл і Ельден Генсон, які знову зіграють Карен Пейдж і Франкліна "Фоґґі" Нельсона, а також Джон Бернтал у ролі Френка Касла, більше відомого як "Каратель". Серед нових облич у другому сезоні — Маргарита Левієва, Айєлет Зурер, Забріна Гевара та Нікі М. Джеймс.

Тож чекаємо на нові захоплюючі події в "Шибайголові: Народжений наново", де боротьба за справедливість продовжиться з новими небезпеками та інтригами.

Джерело: Deadline